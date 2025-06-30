Стрелявшего на детской площадке мужчину задержали в Люберцах

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке в Люберцах. Его доставили в ближайший отдел полиции.

Стражи порядка получили сообщение о том, что на улице Кирова в Люберцах неизвестный мужчина открыл стрельбу. Это происходило на детской площадке. Перед тем как достать оружие и начать стрелять в воздух, подозреваемый распивал алкогольные напитки.

«Стражи порядка получили сообщение о том, что на детской площадке на улице Кирова в Люберцах неизвестный распивает спиртные напитки и стреляет в воздух из предмета, конструктивно схожего с винтовкой», — рассказали в Росгвардии.

Сотрудники ведомства задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. В происшествии никто не пострадал.