Водитель автобуса в Костроме зажал дверьми голову школьницы и поехал дальше

Водитель автобуса в Костроме зажал дверью голову 11-летней девочке и поехал дальше вместе с ребенком. Об этом рассказала мама юной пассажирки в беседе с 360.ru.

По ее словам, сейчас самочувствие девочки не очень хорошее. Ей защемило плечевой отдел.

«Был поток народа, который выходил, она выходила следом и взяли двери и закрылись, да еще и поехал [автобус]. Кричали все [водителю], чтобы дверь открыл. Он то ли не слышал, то ли чего, и поехал с защемленным ребенком на ходу», — рассказала женщина.

После происшествия с мамой девочки не связывались ни водитель, ни его начальство. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

Как заявили в Информационном центре СК России, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Похожая история случилась в июне. Тринадцатилетняя новосибирка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу.