Автобус зажал ногу школьницы и протащил ее по Новосибирску

Фото: Freepik

В Новосибирске 13-летняя девочка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу. Об этом сообщило издание ngs.ru.

Все произошло на улице Котовского в Ленинском районе в воскресенье, 9 июня. Водитель высадил пассажиров, закрыл двери и поехал.

По данным местной Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали с травмами. Очевидцами случившегося стали 15 пассажиров. Автобусом «НефАЗ» управлял 60-летний водитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Аналогичный случай произошел в московском районе Котловка. Водитель автобуса не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и продолжил движение. У пострадавшей диагностировали перелом бедра и размозжение голени.

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