Водитель автобуса скончался за рулем на маршруте в Кемерове

В Кемерове водитель автобуса скончался во время рейса. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Водитель умер 14 января. Мужчине стало плохо за рулем на проспекте Шахтеров возле торгового центра «Рио». Ему был 61 год.

Причина смерти пока неизвестна. Ее установят после проведения судмедэкспертизы. Пассажиры автобуса в результате происшествия не пострадали.

В начале года в Чувашии погибли двое взрослых и семимесячный ребенок в результате столкновения двух иномарок. Аварию спровоцировал лишенный прав 50-летний водитель, не справившийся с управлением и выехавший на встречную полосу.

В конце 2025 года в Нижегородской области иномарка столкнулась с фурой, пострадавший в ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжелейшие увечья и позже скончался в реанимобиле.