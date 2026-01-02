Двое взрослых и семимесячный ребенок погибли в ДТП в Чувашии

Три человека погибли в автомобильной аварии возле деревни Маяк Канашского муниципального округа в Чувашии. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ республики.

ДТП произошло 1 января в 21:20 на 87-м километре автодороги Цивильск — Ульяновск. Погибли водители обоих автомобилей и семимесячный ребенок, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

«Лишенный прав 50-летний водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения, по словам очевидцев, не справился с управлением транспортном средством, совершил столкновение со встречной автомашиной Ford Fusion», — сообщили в Госавтоинспекции.

От полученных травм водитель Киа скончался до приезда скорой помощи. Второй водитель — 37-летний житель Владимирской области — также умер на месте аварии от полученных травм.

В момент аварии в Ford Fusion находились пять пассажиров — три женщины и два ребенка. Детей перевозили без специальных удерживающих устройств. Семимесячный мальчик, находившийся на руках матери, скончался от травм.

