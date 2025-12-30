Один человек погиб в аварии с фурой в Нижегородской области

На участке федеральной автомобильной магистрали М-7 «Москва—Уфа», пролегающем по территории Дзержинского района Нижегородской области, ранним утром 28 декабря случилось крупное дорожно-транспортное происшествие, приведшее к человеческим жертвам, написало НИА «Нижний Новгород» .

Предварительные данные свидетельствуют, что трагедия возникла вследствие грубого нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля марки Ford, находящемся в возрасте 71 года. Мужчина пренебрег предписаниями установленных знаков («Уступи дорогу», «Движение разрешено только направо») и начал движение прямо перед идущим транспортным потоком. В результате он совершил маневр левого поворота непосредственно перед едущим крупным грузовым автотранспортом Scania с прицепом.

Управлял фурой 52-летний шофер, следующий маршрутом Москва—Нижний Новгород. Из-за резкого появления препятствия избежать удара водителю грузовика не удалось. Оба транспортных средства серьезно пострадали механически.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил тяжелейшие увечья, оказавшись впоследствии в реанимобиле. Тем не менее медицинская бригада не смогла стабилизировать состояние пациента, и мужчина умер по пути в лечебное учреждение.

Идет следствие, уточняющее все детали и выявляющее точные причины аварии.