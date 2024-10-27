Водитель автобуса потерял сознание перед массовым ДТП в Петербурге

Водитель автобуса, который участвовал в массовом ДТП на площади Восстания в Санкт-Петербурге, потерял сознание на повороте. Об этом сообщила пресс-служба «Пассажиравтранса».
В компании уточнили, мужчина приехал в Петербург из Кабардино-Балкарии. За плечами у него десятилетний стаж вождения без аварий. В момент столкновения у водителя шел четвертый час работы. Перед тем как заступить на смену, мужчина прошел медицинское освидетельствование.
Массовая авария случилась днем 27 октября в центре Северной столицы на пересечении проспектов Невский и Лиговский. В ДТП пострадали более 10 человек, среди них — трое детей. Медики оказали помощь двум несовершеннолетним на месте.
Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования силовики проведут обыски в компании «Пассажиравтотранс». Также будут допрошены потерпевшие и очевидцы ДТП.
Россиянка завоевала титул первой вице-миссис на конкурсе Mrs Supermodel Worldwide
ВС России возглавили рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году
Волонтеры на второй день нашли пропавшую в Карелии девочку
Диспансеризация родителей в детских садах стартовала в Лобне
«Снова стать нужным». Михалков назвал условие для возвращения релокантов в РФ
«Просто глупо». Захарова ответила на слова Зурабишвили о «европейском будущем» Грузии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте