Уголовное дело завели после массового ДТП с автобусом в Петербурге
СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом на площади Восстания в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — указали в ведомстве.
По предварительной версии, водитель рейсового автобуса «Пассажиравтотранс» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями.
Массовая авария произошла 27 октября в центре Северной столицы В ДТП пострадали более 10 человек. Среди них — трое детей, их состояние оценили как средней тяжести.
Двум несовершеннолетним помощь оказали на месте. Еще 15 пострадавших от госпитализации отказались.
Следователи пришли с обыском в компанию-перевозчик, они допрашивают потерпевших и очевидцев случившегося. Обстоятельства ДТП устанавливаются.