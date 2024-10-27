Массовое ДТП с участием автобусов произошло на Невском проспекте в Петербурге

МВД: на Невском проспекте в Петербурге столкнулись 2 автобуса и несколько машин

Более 10 человек пострадали при массовом ДТП в Санкт-Петербурге. На пересечении проспектов Невский и Лиговский столкнулись два автобуса и несколько иномарок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.

«Водитель автобуса МАЗ, двигаясь по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому проспекту, при совершении левого поворота на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автобусом „Волгобас“ <…> и автомобилями Citroën и Mercedes», — выяснили в полиции.

В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе и 12-летний ребенок, их отправили в больницу. Еще 15 пострадавших от госпитализации отказались. По предварительной информации, перед ДТП водитель автобуса МАЗ почувствовал себя плохо.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале, что на место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи.

Накануне вечером в поселке Новоселье Ленинградской области произошла авария с тремя пострадавшими. Водитель автомобиля Changan выехал на встречку и столкнулся с Mercedes.