Пожилой водитель иномарки сбил подростка и скрылся с места ДТП в Находке

Несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля в Находке. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщил сайт «Восток Медиа» со ссылкой на данные сотрудников Госавтоинспекции по Приморскому краю.
По информации полицейских, 73-летний автомобилист за рулем Honda Insight нарушил правила дорожного движения и сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Виновник ДТП не оказал ребенку помощь и уехал в неизвестном направлении.
Вскоре оперативники установили местонахождение пожилого нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Пострадавшей диагностировали ушибы. Врачи назначили подростку амбулаторное лечение.
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