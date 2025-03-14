Пожилой водитель иномарки сбил подростка и скрылся с места ДТП в Находке

Несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля в Находке. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщил сайт «Восток Медиа» со ссылкой на данные сотрудников Госавтоинспекции по Приморскому краю.

По информации полицейских, 73-летний автомобилист за рулем Honda Insight нарушил правила дорожного движения и сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Виновник ДТП не оказал ребенку помощь и уехал в неизвестном направлении.

Вскоре оперативники установили местонахождение пожилого нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Пострадавшей диагностировали ушибы. Врачи назначили подростку амбулаторное лечение.