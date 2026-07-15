«Вода по пояс»: в Сочи из-за ливней затопило улицы

В Сочи из-за ливней затопило улицы и машины

В Сочи утром в среду, 15 июля, из-за сильных ливней затопило улицы. Очевидцы рассказали 360.ru о последствиях непогоды.

По словам местной жительницы Ангелины, она проснулась в 06:20 и увидела, что вода поднялась по пояс. На кадрах видно, как поток смешанной с грязью дождевой воды проносится по парковке. Как сообщила Ангелина, в результате непогоды никто не пострадал.

Через какое-то время вода стала постепенно уходить, а новые дожди не начинались.

«Вода уходит, грязи полно. Не сосчитать, сколько машин залило», — поделилась другая собеседница 360.ru.

Также сегодня в Сочи затопило подземный пешеходный переход возле остановки «Гостиница Москва», сообщил MK.RU Сочи. На месте работают коммунальные службы.

Ранее в Свердловской области из-за сильных ливней затопило 336 домов и более трех тысяч приусадебных участков.