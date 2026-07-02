В Свердловской области число подтопленных домов увеличилось до 336

В Свердловской области количество домов, подтопленных из-за интенсивных осадков, увеличилось до 336. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.

«За прошедшие сутки произошло затопление 218 жилых домов, 33 садовых домов, 746 приусадебных участков, произошло освобождение 147 жилых домов, 1453 приусадебных участков, двух автомобильных дорог», — заявили в ведомстве.

Всего в регионе затоплено 336 жилых домов, 62 дачных строения, 3112 участков, семь низководных мостов и две автомобильные дороги, из-за чего нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами, в которых 647 домов и 1590 жителей, в том числе 363 несовершеннолетних.

Ранее в МЧС сообщили, что в Свердловской области эвакуировали более 150 человек из подтопленных районов. В пунктах временного размещения расположились девять человек, остальные разместились у родственников и знакомых.