Во Внукове самолет заглох перед взлетом

«Известия»: самолет заглох по пути к взлетной полосе во Внукове

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющий рейс Москва — Тюмень, заглох во Внукове во время рулежки к взлетной полосе. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник.

«Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair выполняющий рейс 453 Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино) в 21:55 заглох во время рулежки к взлетной полосе», — сообщил источник.

Пассажиров вывели в здание аэропорта. Им выдали талоны на еду и напитки. Борт обещали заменить не ранее 23:30.

Ранее в Ульяновске экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа». На борту стало плохо одному из пассажиров, «прихватило сердце». Ему пытались помочь родственники и экипаж, а после посадки и врачи, но медики оказались бессильны и мужчина умер.

В начале сентября самолет Utair едва не сел на недостроенную полосу в Чечне, но экипаж заметил неладное и успел уйти на второй круг. На это раз попытка посадки прошла в штатном режиме, из пассажиров никто не пострадал.