Самолет «Победы» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший в Самару, выполнил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщили Telegram-канал «112».

По данным канала, 44-летний мужчина почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, но все равно решил лететь. С ним на борт поднялись его сноха и внук.

«В полете пассажиру вновь стало нехорошо, прихватило сердце. Родственники и экипаж пытались оказать помощь, борт посадили в Ульяновске, но врачи уже были бессильны», — сказано в сообщении.

Самолет вылетел дальше по маршруту после того, как тело забрали. Сейчас по факту смерти пассажира проводится проверка.

Ранее аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за ЧП с самолетом Як-40, у которого после посадки «лопнул пневматик».

До этого в Варшаве возникли проблемы с посадкой президентского лайнера с президентом Анджеем Дудой на борту. Самолет смог приземлиться лишь со второй попытки из-за того, что орнитолог оставил свою машину на взлетно-посадочной полосе.