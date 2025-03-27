Во дворе ЖК в Балашихе пытались застрелить сотрудника Минобороны

Причиной стрельбы неподалеку от жилого комплекса «Ольгино Парк» в Железнодорожном стало покушение на сотрудника Минобороны. Подробности ЧП в Подмосковье сообщили «Известия» .

По информации источника издания, пострадавший получил ранение, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Тело нападавшего позднее обнаружили после в лесополосе в Балашихе. Причина смерти пока не называется, добавил собеседник газеты.

Выстрелы во дворе ЖК раздались накануне утром. Когда из подъезда вышел мужчина, к нему подбежал неизвестный и выстрелил, но промахнулся. Потерпевший успел быстро спрятаться за припаркованным рядом автомобилем.

После этого из соседней машины вышел другой мужчина и открыл ответный огонь. В итоге стрелявшие сели в «Жигули» и уехали.

Житель ЖК в Железнодорожном предположил, что стрелять могли в «важного человека».