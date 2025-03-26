Стрельба в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном попала на видео

На записи видно, как из подъезда вышел мужчина. Сбоку к нему подходит неизвестный, стреляет в него, но промахивается. Потерпевший после этого бросается к стоящей рядом машине и прячется.

Из соседнего автомобиля вышел другой мужчина, который открыл ответный огонь. Вероятно, это был охранник потенциальной жертвы.

Telegram-канал Mash сообщил, что стрелявший и его подельники сбежали с места происшествия и уехали на «Жигулях». Информация о пострадавших пока не поступало.

Позже журналисты сообщили, что мужчину, устроившего стрельбу в ЖК, уже задержали и допрашивают.