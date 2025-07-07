Вертолет экстренно сел в Адыгее

Вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы в Адыгее. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Bell-407 при выполнении частного полета экстренно сел в районе поселка Учебное лесничество Майкопского района. Белореченская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с ЧП.

«Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, застрявшую на перевале Семвечер Ловозерского района. Вертолет не смог вылететь из-за бурана, поэтому на помощь туристам ведомство направило спасателей на вездеходах.

Из-за снежной бури ветер сносил палатки путешественников. Всего в группе были пять женщин и двое мужчин. Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП вечером. По информации пресс-службы, жизни туристов ничего не угрожает, помощь медиков им не потребовалась.