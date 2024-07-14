Около 50 детей эвакуировали с баз отдыха из-за пожара под Новороссийском

МЧС Кубани: пожар в Дюрсо перекинулся на три базы отдыха

Пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском распространился на территорию трех близлежащих баз отдыха. Об этом уведомила пресс-служба МЧС Кубани

«Из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха „Романтик“, „Моряк“ и „Строитель“. Отдыхающие заранее эвакуированы, всего — 176 человек, из них 48 детей», — уточнили в министерстве.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений.

Площадь пожара увеличилась до 42 гектаров. В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.