Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров

Около хутора Дюрсо под Новороссийском площадь пожара увеличилась до 42 гектаров

Фото: РИА «Новости»

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

«Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров», — отметили в министерстве.

Возгорание произошло в лесном массиве. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая волна». В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. По данным краевого Главного управления МЧС, с места ЧП эвакуировали 500 человек.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что огонь в Краснодарском крае распространился на территории площадью в 28 гектаров, и для его тушения пожарные используют ранцевые огнетушители.

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