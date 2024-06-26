«По-другому не добраться». Медиков отправили к месту аварии поезда в Коми по железной дороге

ТАСС: медики выехали к месту схода поезда под Интой по железной дороге

Медики выехали на место схода поезда с рельсов под Интой по железной дороге из-за того, что добраться на автомобиле туда нет возможностей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Инты.

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«Медики из Инты также направлены на место по железной дороге. По-другому туда не добраться», — сообщили агентству в городской администрации.

По предварительной информации, в результате крушения поезда пострадали 12 человек.

ЧП с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Воркута — Новороссийск, произошло на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В результате аварии движение поездов на этом участке приостановили.

Следственный комитет возбудил дело по факту схода вагонов пассажирского поезда в Республике Коми.