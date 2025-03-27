Генконсульство заявило о 38 выживших россиянах с затонувшего батискафа в Хургаде

Египетские спасатели и свидетели крушения батискафа «Синдбад» вытащили из воды 38 российских туристов. Об этом со ссылкой на Генеральное консульство России в Египте сообщило РИА «Новости» .

Дипломаты подчеркнули, что 14 пострадавших попали в больницу. Остальных отправили в отели, где они проживают.

«Спасены 38 россиян», — заявили собеседники агентства.

Всего на борту потерпевшего крушение подводного аппарата находились 45 российских туристов. По данным Генерального консульства, в результате крушения погибли двое детей и трое взрослых.

По предварительным данным, причиной крушения стал удар подводного судна о коралловые рифы в одном километре от берега.