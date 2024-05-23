Власти Херсона сообщили о взрывах в городе

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

В ночь на четверг в подконтрольном украинским военным Херсоне прогремели сильные взрывы. Об этом сообщил назначенный киевским режимом руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.

«В прибрежных районах слышны взрывы»,  — написал он в Telegram-канале.

Других подробностей происшествия Мрочко не привел. Украинские СМИ детали ЧП также не публиковали.

Днем ранее, 22 мая, Мрочко также заявлял о сильных взрывах в Херсоне.

Херсонская стала область полноправным субъектом России после проведенного осенью 2022 году народного референдума, подавляющее число местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией.

В среду по всей территории Украины срабатывала воздушная тревога, ряд местных СМИ заявили о громких звуках взрывов в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области страны.

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