Взрывы прогремели в Херсоне

Днем 22 мая в подконтрольном украинской армии городе Херсоне прозвучали мощные взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне произошли взрывы», — написал он.

Херсонская область — регион России в нижнем течении Днепра, который омывается Черным и Азовским морями. Область вошла в состав России после мирного референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал легитимность референдума и продолжает обстреливать населенные пункты региона.

Руководитель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко 22 мая сообщил, что в результате ракетного удара украинский город Сумы оказался полностью обесточен.

Также украинские СМИ заявляли звуках взрывов в Полтавской области Украины. Сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.