Взрывы раздались в Полтавской области Украины
Звуки взрывов слышны в Полтавской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
По данным интерактивной карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате воздушной атаки получил повреждения объект транспортной инфраструктуры в городе.
Кроме того, координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Через эту станцию шли поезда с военной помощью Запада, ее также использовали для пересортировки составов с военной техникой и боеприпасами.