Власти Бали рекомендовали депортировать россиянина после жалоб из отеля

NusaBali: россиянина могут депортировать после жалоб отеля на Бали

Власти округа Бадунг на Бали рекомендовали депортировать гражданина России после жалоб на его поведение в отеле в районе Печату. Об этом сообщил начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джая, чьи слова привело издание NusaBali .

«Согласно полученному мной докладу, гражданин России с инициалами MS уже находится под контролем иммиграционных властей для проведения процедуры депортации», — заявил Джая.

Россиянин жил в гостинице с 9 по 23 мая. Администрация отеля пожаловалась властям, что мужчина не раз беспокоил гостей и сотрудников, а также совершал опасные для окружающих действия.

«Он все еще находится в больнице. После выздоровления мы рекомендуем его депортировать», — сказал начальник оперативного отдела.

Чиновник добавил, что поведение мужчины могло быть связано с зависимостью от некоторых лекарственных препаратов. Окончательное решение примет иммиграционная служба.

Среди претензий отеля издание также назвало жалобы на регулярное нарушение покоя постояльцев. Кроме того, 18 мая мужчина взял в баре мороженое и напитки без немедленной оплаты, но позже погасил долг.

Ранее представители российской диаспоры на Бали сообщили, что мошенники на острове начали обманывать россиян, через обмен криптовалюты.