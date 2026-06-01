На Бали участились случаи криптомошенничества против россиян

Мошенники на Бали начали обманывать иностранных туристов, в том числе россиян, через обмен криптовалюты. Об этом РИА «Новости» сообщили представители российской диаспоры на острове.

Злоумышленники предлагают «выгодный» обмен через Telegram, а затем исчезают с деньгами. Подобные схемы чаще всего применяют к иностранным удаленщикам или туристам, которые используют криптовалюту для расчетов и обмена на индонезийские рупии.

«Мошенники находят клиентов через Telegram-чаты для экспатов и туристов на Бали, предлагают курс USDT заметно выгоднее рыночного. После перевода криптовалюты они либо исчезают, либо показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом», — поделился проживающий на Бали россиянин.

Жертвам показывают фальшивые скриншоты о переводе и отдают наличные, либо подтверждают криптоперевод. Деньги на счет не поступают. Россияне чаще всего становятся жертвами мошенников, особенно те, кто впервые приехал в Индонезию и не знает местной банкосвкой системы.

В конце апреля на Бали полиция задержала 27 человек, подозреваемых в создании мошеннического колл-центра в курортном районе Кута.