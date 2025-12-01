Владельцем сгоревшей в Новой Москве машины оказался сотрудник НИИ

Владельцем сгоревшей во дворе многоэтажки в Новой Москве иномарки Land Cruiser оказался сотрудник одного из столичных научно-исследовательских институтов. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику одного из НИИ», — сказал собеседник издания.

По предварительной информации, причиной возгорания машины стало короткое замыкание, которое произошло во время дистанционного включения двигателя. Очевидцы утверждали, что слышали взрыв с раскатами.

Обошлось без пострадавших, однако взрывной волной выбило стекла на третьем и четвертом этажах дома на улице Радужная, рядом с которым был припаркован Land Cruiser.