Взорвавшийся Land Cruiser оставил без стекол квартиры на двух этажах дома в Новой Москве

Из-за взрыва автомобиля Land Cruiser во дворе многоэтажки в Новой Москве никто не пострадал, однако взрывной волной выбило стекла. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, сгорел Land Cruiser 200 Prado на Радужной улице в городе Московский. Внутри машины никого не было в момент ЧП. На третьем и четвертом этаже выбило стекла из-за взрыва.

Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв с раскатами. Сразу после случившегося приехала скорая и пожарные. Спасателям трудно было проехать к месту пожара, поэтому они протянули шлаг. Огонь уже потушили.