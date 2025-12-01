Машина взорвалась во дворе дома в Новой Москве

Машина взорвалась в городе Московский на улице Радужной во дворе многоэтажки. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки.

«Как громыхнуло! С раскатами», — поделилась очевидица.

Другая местная жительница заявила 360.ru, что на место ЧП приехала скорая и пожарные. Спасателям трудно было проехать к огню, поэтому они протянули шланг для тушения. Огонь почти ликвидировали.