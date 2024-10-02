Владельца взорвавшейся АЗС в Дагестане отправили под арест

Суд арестовал владельца АЗС в Дагестане, на которой прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Под стражей он останется минимум до 28 ноября.

Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. Погибли 13 человек, включая двоих детей. Причина происшествия пока неизвестна. Власти региона пообещали выплатить компенсации.

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура. При этом, по словам главы региона Сергея Меликова, в некоторых ресторанах и банкетных залах не соблюдали его указ и проводили вечеринки.