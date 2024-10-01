Глава Дагестана Меликов возмутился банкетами в день траура в регионе

Сергей Меликов осудил владельцев ресторанов и банкетных залов, в которых в день траура 28 сентября проводились вечеринки. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана.

Он назвал это чудовищным равнодушием и призвал глав муниципалитетов к более жесткой позиции.

Траур объявляли из-за взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Погибли 13 человек, включая двоих детей. Аварийно-спасательные работы уже завершились, причину произошедшего предстоит выяснить. В качестве одной из версий рассматривают износ газопровода.

Владельца АЗС уже задержали, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело о взрыве находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.