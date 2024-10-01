Сегодня 12:37 Глава Дагестана Меликов возмутился банкетами в день траура в регионе Фото: РИА «Новости»
Сергей Меликов осудил владельцев ресторанов и банкетных залов, в которых в день траура 28 сентября проводились вечеринки. Об этом сообщила
пресс-служба главы Дагестана.
Он назвал это чудовищным равнодушием и призвал глав муниципалитетов к более жесткой позиции.
Траур объявляли из-за взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Погибли 13 человек, включая двоих детей. Аварийно-спасательные работы уже завершились, причину произошедшего предстоит выяснить. В качестве одной из версий рассматривают износ газопровода.
Владельца АЗС уже задержали, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело о взрыве
находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
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