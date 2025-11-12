«Включите шансон». Пассажирка пригрозила мачете таксисту в Самаре

Жительница Самары во время поездки в такси достала мачете и пригрозила им водителю, после чего потребовала переключить радиостанцию. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

Женщина сказала водителю, что ей не нравится играющая в салоне музыка. Когда мужчина не отреагировал на ее слова, пассажирка достала мачете и вытянулась с ним к водительскому сиденью. Удивленный водитель тут же сообщил, что выключит музыку.

«А с первого раза непонятно было? Включите шансон», — отметила самарчанка.

Позже женщина уточнила, что едет на кладбище.

Ранее в Кургане пассажирка такси напала на водителя после поездки. Она вонзила мужчине кухонный нож в спину, когда не смогла с ним договориться об оплате. Женщина хотела заехать по дороге в магазин, но таксист отказался бесплатно ждать ее.