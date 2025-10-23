Пассажирка такси в Ступине вонзила нож в спину водителю после ссоры

В Ступине пассажирка такси воткнула кухонный нож в спину водителю из-за конфликта. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, между ними возник конфликт из-за оплаты проезда: клиентка хотела заехать в магазин, но не собиралась платить за время ожидания. В итоге началась перепалка, женщина схватилась за нож и вонзила его в спину водителя.

Ранее в Иванове таксист напал на пассажирку. Поводом стала плохая оценка поездки. Хулиган отобрал у женщины телефон и скрылся. Конфликт начался с того, что водитель отказался ехать в заданную точку. В итоге женщина оставила негативную оценку и плохой отзыв.

Тогда таксист вышел из машины и выхватил телефон пассажирки. Она попыталась защититься, но буйный автомобилист отгрыз ее длинные ногти. После перепалки у пострадавшей остались синяки на кистях.