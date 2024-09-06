Виновником стрельбы в Красноярске оказался 31-летний местный житель

МВД: в Красноярске за стрельбу из окна задержали 31-летнего местного жителя

Красноярские правоохранители доставили в отдел полиции местного жителя, который открыл стрельбу из ружья с балкона многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Горожанина 1993 года рождения задержали в доме на Аэровокзальной улице. Ведомство опубликовало кадры с работой сотрудников полиции и Росгвардии.

В полицейском участке с задержанным работают сотрудники ОВД, подчеркнули в пресс-службе.

Мужчина стрелял из ружья в сторону автомобилей из окна третьего этажа. Никто из жителей Красноярска не пострадал. Правоохранители оцепили дом, а затем задержали горожанина и изъяли у него ружье.

Один из очевидцев заснял стрелка на видео, но тот отказался признавать, что это был он. Мужчина не смог ответить на вопрос, зачем он открыл огонь и признался, что не смотрел опубликованные в Сети ролики.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что мужчина открыл огонь в сторону школы. Сотрудники находящихся неподалеку учебных учреждений опровергли эту информацию и заявили, что ничего не слышали.