Виновника ДТП с автобусами в центре Петербурга задержали

Массовая авария на площади Восстания в Санкт-Петербурге произошла из-за того, что водитель автобуса проехал на красный свет. Полиция возбудила уголовное дело и задержала мужчину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК России (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения). <…> Водитель задержан на основании статьи 91 УПК России», — сообщили правоохранители.

По версии следствия, водитель МАЗ повернул налево с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с автобусом «Волгобас», машинами Mercedes и Citroen. МВД сообщило, что за медпомощью обратились 10 пассажиров автобуса, из них двух женщин 50 и 57 лет госпитализировали с серьезными травмами.

Авария произошла утром 27 октября. Пресс-служба предприятия «Пассажиравтотранс» заявила, что водитель автобуса № 54 при повороте потерял сознание. Полиция рассмотрела такую версию. Следком возбудил уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».