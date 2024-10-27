Появились кадры массового ДТП с автобусом в центре Петербурга
Прокуратура Петербурга показала столкновение автобусов на площади Восстания
Массовая авария с несколькими машинами и автобусом произошла 27 октября в центре Санкт-Петербурга. Городская прокуратура в Telegram-канале опубликовала момент столкновения.
На кадрах автобус на повороте влетел в другое средство общественного транспорта, параллельно зацепив еще несколько машин.
У одного авто полностью смяло капот, у второго — бампер. После столкновения первый автомобиль резко затормозил. У автобуса пострадала задняя часть. Авария случилась на площади Восстания у пересечения Невского и Лиговского проспектов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале сообщил о 10 пострадавших в ДТП. Среди них — двое детей, их состояние медики оценили как средней тяжести. После осмотра несовершеннолетних отпустили из больницы домой, им не потребовалось стационарное лечение.
«Одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте. Семь взрослых также отвезли в больницу в состоянии средней тяжести. Ситуация находится на моем личном контроле», — написал глава города.
Ранее 27 октября три человека пострадали в аварии с двумя иномарками в Ленобласти.