«Видимость нулевая». Появились кадры с места мощных пожаров под Красноярском

Мощный ландшафтный пожар в Красноярском крае продолжает разгораться. Жители Новоенисейска рассказали 360, что из-за дыма видимость нулевая.
«Горит все в округе. Все оцепили. <… > Въезд полностью закрыт, никого не пускают, потому что тут нулевая видимость», — рассказала местная жительница.
Другая добавила, что сейчас все жители защищают свои дома. Пока возгораний жилых зданий нет.
В Красноярском крае сотрудники МЧС России ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву. Жителей одного из микрорайонов призвали подготовиться к эвакуации.
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