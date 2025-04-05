«Видимость нулевая». Появились кадры с места мощных пожаров под Красноярском

«Горит все в округе. Все оцепили. <… > Въезд полностью закрыт, никого не пускают, потому что тут нулевая видимость», — рассказала местная жительница.

Другая добавила, что сейчас все жители защищают свои дома. Пока возгораний жилых зданий нет.

В Красноярском крае сотрудники МЧС России ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву. Жителей одного из микрорайонов призвали подготовиться к эвакуации.