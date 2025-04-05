Жителей Минусинска призвали подготовиться к эвакуации из-за лесного пожара

В Минусинске идет подготовка к эвакуации жителей на фоне лесного пожара. Об этом сообщил глава города Дмитрий Меркулов в соцсети «ВКонтакте» .

«Уважаемые минусинцы, на данный момент к эвакуации жителей домов в зоне риска возгорания — полная готовность, но она еще не объявлена! Просьба быть готовыми к ней. В случае объявления сообщим незамедлительно. Прошу соблюдать меры максимальной безопасности!» — написал он.

Мэр уточнил, что власти готовятся к эвакуации жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов. Все силы и средства направлены на ликвидацию пожара.

«В Минусинском районе ликвидируют несколько возгораний: в районе дороги на Электрокомплекс и села Лугавское. Глава района также прибыл на место пожаров», — добавили в пресс-службе местной администрации.

В нескольких регионах России утром 5 апреля начался шторм. На Кузбасс, Алтай и Хакасию обрушился ураганный ветер.