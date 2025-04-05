Пожарные тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае

МЧС: в Красноярском крае ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров

В Красноярском крае сотрудники МЧС России ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву», — отметили в МЧС.

В Минусинске пожарные смогли предотвратить распространение огня и спасти жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил 3 жилых и 3 нежилых дома. Пламя удалось локализовать на 1500 квадратах.

Ранее глава Минусинска Дмитрий Меркулов ранее призвал жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов города готовиться к эвакуации из-за лесного пожара. Очевидец рассказал 360.ru, что начал гореть лес, людей уже эвакуируют в местную гимназию.