Пожарные тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники МЧС России ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву», — отметили в МЧС.
В Минусинске пожарные смогли предотвратить распространение огня и спасти жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил 3 жилых и 3 нежилых дома. Пламя удалось локализовать на 1500 квадратах.
Ранее глава Минусинска Дмитрий Меркулов ранее призвал жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов города готовиться к эвакуации из-за лесного пожара. Очевидец рассказал 360.ru, что начал гореть лес, людей уже эвакуируют в местную гимназию.
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