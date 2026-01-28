«Видели белый дым». Пассажиры Azur Air рассказали об экстренной посадке в Ханое

Почти пять часов без еды и воды провели пассажиры рейса Нячанг — Иркутск авиакомпании Azur Air после экстренной посадки Boeing 757–200 в аэропорту Ханоя. Об этом 360.ru рассказала одна из путешественниц.

Она пояснила, что самолет приземлился в столице Вьетнама около 15:00 по местному времени.

«Когда сели, нам приносили водичку бортпроводники. В самолете просидели примерно три часа, потом только дали разрешение поехать на автобусе к терминалу, где нас держали еще около двух часов в таможенной зоне без еды и воды. Мы просто сидели на полу», — рассказала пассажирка.

По ее словам, только после получения посадочных они наконец прошли в основное здание аэропорта, где добрались до еды, которую пришлось покупать за свой счет.