«Видели белый дым». Пассажиры Azur Air рассказали об экстренной посадке в Ханое
Пассажиры экстренно севшего в Ханое рейса Azur Air оголодали в таможенной зоне
Почти пять часов без еды и воды провели пассажиры рейса Нячанг — Иркутск авиакомпании Azur Air после экстренной посадки Boeing 757–200 в аэропорту Ханоя. Об этом 360.ru рассказала одна из путешественниц.
Она пояснила, что самолет приземлился в столице Вьетнама около 15:00 по местному времени.
«Когда сели, нам приносили водичку бортпроводники. В самолете просидели примерно три часа, потом только дали разрешение поехать на автобусе к терминалу, где нас держали еще около двух часов в таможенной зоне без еды и воды. Мы просто сидели на полу», — рассказала пассажирка.
По ее словам, только после получения посадочных они наконец прошли в основное здание аэропорта, где добрались до еды, которую пришлось покупать за свой счет.
Собеседница 360.ru призналась, что цены в аэропорту Ханоя оказались высокими. Один сэндвич стоит в районе семи-восьми долларов.
Пассажирка добавила, что посадка прошла достаточно мягко. Пилоты показали себя профессионально, как вся команда самолета, которая не допустила паники.
«Сама лично не увидела, но были люди, которые видели белый дым из двигателя», — сказал она.
Собеседница 360.ru отметила, что резервный борт прилетит только в 22:00 по местному времени.
Самолет авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя в среду, 28 января. В пресс-службе перевозчика в комментарии 360.ru заявили, что на борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.
О причинах экстренной посадки представитель авиакомпании сказать не смог и предложил дождаться окончания проверки.
Это уже вторая экстренная посадка Boeing 757–200 авиакомпании Azur Air за последние дни. В минувшую пятницу, 23 января, этот же борт приземлился в Китае. По неподтвержденным данным, причиной стал отказ двигателя.