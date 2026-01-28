Причиной экстренной посадки Boeing Azur Air в Ханое, возможно, стал отказ двигателя

Причиной экстренной посадки лайнера Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air в Ханое стал отказ двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, незадолго до этого самолет подал сигнал бедствия и поднялся на высоту до 10,6 километра для выработки топлива.

На борту находились 245 человек, из которых 238 — пассажиры. В пресс-службе Azur Air в ответ на запрос 360.ru заявили, что никто из них не пострадал, лайнер благополучно приземлился.

«Причины пока неизвестны, мы разбираемся», — добавил представитель перевозчика.

В Azur Air не подтвердили, что именно этот лайнер ранее сел в Ланьчжоу также из-за проблем с силовой установкой. Более подробная информация уточняется.

Ранее самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Китае после отказа двигателя. Тогда на борту были 238 пассажиров и семь членов экипажа, информация о пострадавших не поступала.