Причиной экстренной посадки Boeing Azur Air в Ханое, возможно, стал отказ двигателя
Shot: Boeing 757 Azur Air экстренно сел в Ханое из-за отказа двигателя
Причиной экстренной посадки лайнера Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air в Ханое стал отказ двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
По информации источника канала, незадолго до этого самолет подал сигнал бедствия и поднялся на высоту до 10,6 километра для выработки топлива.
На борту находились 245 человек, из которых 238 — пассажиры. В пресс-службе Azur Air в ответ на запрос 360.ru заявили, что никто из них не пострадал, лайнер благополучно приземлился.
«Причины пока неизвестны, мы разбираемся», — добавил представитель перевозчика.
В Azur Air не подтвердили, что именно этот лайнер ранее сел в Ланьчжоу также из-за проблем с силовой установкой. Более подробная информация уточняется.
Ранее самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Китае после отказа двигателя. Тогда на борту были 238 пассажиров и семь членов экипажа, информация о пострадавших не поступала.