В Azur Air подтвердили экстренную посадку летевшего из Пхукета в Барнаул борта

Экипаж самолета Azur Air, следующий из Таиланда в Барнаул, подал сигнал бедствия. Сейчас он готовится к посадке, подтвердил в комментарии 360.ru начальник отдела информационной политики и коммуникации авиаперевозчика Сергей Ахромеев.

«В данный момент ожидаем посадку. После посадки сможем дать информацию о причинах и так далее. Сейчас пока комментариев нет», — сказал он.

По данным телеграм-канала Mash, Boeing 757 готовится к экстренной посадке в Китае в аэропорту Ланьчжоу. До границы с Россией еще далеко. Самолет вылетел из Пхукета около 06:20 по московскому времени. На борту находятся 238 пассажиров.

Информация сайт Flightradar24 свидетельствует о том, что самолет кружит над аэропортом. От экипажа самолета все еще поступает сигнал бедствия.