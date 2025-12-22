Основной версией подрыва авто генерала Сарварова назвали теракт спецслужб Украины

Автомобиль 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил России Фаниля Сарварова могли подорвать украинские спецслужбы. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие установило, что утром 22 декабря на парковке на улице Ясеневой сработало взрывное устройство, которое злоумышленники установили под днищем автомобиля Kia.

В результате водитель — начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров — погиб от полученных травм. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения», — отметила Петренко.

Она добавила, что ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В результате взрыва другие горожане не пострадали, но повреждения получили не менее семи машин. Водитель взорвавшегося авто успел проехать несколько метров, иномарка в момент ЧП находилась на середине парковки.