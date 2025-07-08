Мощный град в Подмосковье попал на видео

На Московский регион обрушился сильный дождь с грозой и градом. Стихия настигла север столицы и Подмосковье. 360.ru показал кадры непогоды.

На север Москвы налетели тучи с грозой, дождем и сильными порывами ветра. Крупный град прошел в Королеве, Мытищах, Солнечногорске, Фрязине и на севере столицы. Автомобилисты сообщили об ударе молнии в дерево на дороге в сторону Зеленограда.

Непогода может продлиться до 23:00, предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду. Спасатели призвали автомобилистов снизить скорость, включить ближний свет и не парковаться под деревьями, пешеходов — отойди от шатких конструкций и водоемов.

Несмотря на дождь, 8 июля в Москве стало самым теплым днем с начала года. Днем воздух прогрелся до +29,4 градуса.