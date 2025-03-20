Весенний паводок подтопил дома и участки в 11 регионах России. Где ситуация самая сложная

В 11 регионах России началась активная фаза весеннего половодья. В результате паводка подтоплены 63 жилых дома, 363 приусадебных участка, 54 моста и 35 участков автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«За сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов», — уточнили в министерстве.

Наиболее сложная ситуация — в Челябинской области, Башкортостане и Красноярском крае. В районах, пострадавших от подтоплений, спасатели оказывают адресную помощь людям. Они организуют лодочные переправы и обеспечивают подвоз продуктов и предметов первой необходимости.

Ранее режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии из-за разлива реки. В результате половодья подтопило 42 дома, в которых проживают 62 человека. Вода поднялась до уровня в один метр. В Минусинске Красноярского края из-за подтопления объявили эвакуацию.