Эвакуацию объявили в Минусинске Красноярского края из-за подтопления

В Минусинске Красноярского края затопило 13 приусадебных участков, людей эвакуируют. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего в пункты временного размещения вывезли 22 жителей, в том числе шестерых детей.

Перед этим в районе резко потеплело, из-за чего снег растаял, и река Минусинка вышла из русла. Земляную насыпь размыло потоком воды. Под угрозой подтопления еще более 100 домов. К месту происшествия, чтобы укрепить берег, отправили аэромобильную группировку из 50 спасателей и восьми единиц техники. В безопасном районе подготовили два пункта временного размещения на 150 человек.

Ранее река Сим вышла из берегов и подтопила часть города Аша в Челябинской области. У некоторых жителей погибли домашние животные. На реке образовался ледяной затор, который сейчас пытаются устранить.