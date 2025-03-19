Режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии из-за разлива реки

МЧС: в Башкирии в Архангельском районе ввели ЧС из-за разлива реки

В Республике Башкортостан в результате подъема уровня реки Инзер подтопило более 40 домов в деревне Азово Архангелького района. В районе ввели режим ЧС. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС по республике.

По данным спасателей, в результате половодья подтопило 42 дома, в которых проживают 62 человека. Вода поднялась до уровня в один метр.

В МЧС приняли решение эвакуировать всех 513 жителей деревни, среди которых 114 детей. Их разместят в пункте временного пребывания, организованном в школе села Узунларово.

Людей эвакуируют при помощи техники повышенной проходимости, лодки и автобусов. Также спасатели работают на затопленных участках, помогая людям эвакуироваться непосредственно из опасной зоны.

Ликвидацией последствий подтопления занимаются силы МЧС, администрации района, Госкомитета республики по ЧС и другие экстренные службы. Всего в работах задействовали 59 человек и 28 единиц техники.

Кроме того, на место также прибыла аэромобильная группировка Главного управления республиканского МЧС в количестве 15 человек и четырех единиц техники.

Ранее в Челябинской области из-за паводка оказалась затоплена часть города Аша. В регионе началось резкое потепление и дожди, на реке Сим появился ледяной затор.