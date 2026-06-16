Вертолет совершил жесткую посадку в Карачаево-Черкесии
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки AS-50 в Карачаево-Черкесии
Во вторник, 16 июня, вертолет AS-50 совершил жесткую посадку в Карачаево-Черкесской Республике. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП, сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП произошло в районе Архыза, пострадавших нет.
«Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливает обстоятельства происшествия», — заявили в пресс-службе.
По итогам проверки надзорное ведомство рассмотрит необходимость принятия мер реагирования.
Днем ранее жесткую посадку в Волгоградской области совершил легкомоторный самолет, пострадал один человек. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.
Также ранее вертолет впервые приземлился у маяка Анива на Сахалине. Фотограф Виктор Махоров рассказывал 360.ru, что посадка прошла в штатном порядке, несмотря на сложность.