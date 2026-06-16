Российский пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине

Российские путешественники на вертолете впервые приземлились у маяка Анива на Сахалине. Несмотря на интерес правоохранительных органов, все прошло в штатном порядке, рассказал 360.ru участник экспедиции, фотограф Вадим Махоров.

По его словам, вертолетная экспедиция до Петропавловска-Камчатского началась с Сахалина через Курилы. Анива считается самой красивой точкой острова, поэтому приняли решение приземлиться там.

«Выбрали время, когда нет туристов, когда погода хорошая, чтобы камни были оголенные. Подобрали площадку, заранее знали, где камни и скалы, что безопасно сесть без риска», — сказал Махоров.

Фотограф добавил, что пилот вертолета Андрей также подтверждал, что в целом в такой посадке не было ничего особенного.

Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале заявила, что начала проверку по факту посадки вертолета у маяка. Ведомство даст оценку наличию необходимой разрешительной документации и соблюдению требований законодательства о безопасности полетов.