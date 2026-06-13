Самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом
Один человек пострадал при жесткой посадке самолета в Волгоградской области
Днем 13 июня в Волгоградской области жесткую посадку совершил легкомоторный самолет. Об этом в телеграм-канале сообщила Южная транспортная прокуратура.
ЧП случилось неподалеку от хутора Алешкин Чернышковского района.
«В результате происшествия есть пострадавший», — заявили в пресс-службе.
Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам надзорное ведомство рассмотрит принятие мер реагирования.
Три дня назад, 10 июня, одномоторный самолет Ан-2 аварийно приземлился в районе станицы Калининская Краснодарского края.
В результате происшествия никто не пострадал. После посадки у советского биплана пострадали шасси и крыло, прокуратура взяла расследование причин инцидента под свой контроль.
До этого самодельный самолет упал в районе села Казанбаш в Татарстане.