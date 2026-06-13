Самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом

Один человек пострадал при жесткой посадке самолета в Волгоградской области

Днем 13 июня в Волгоградской области жесткую посадку совершил легкомоторный самолет. Об этом в телеграм-канале сообщила Южная транспортная прокуратура.

ЧП случилось неподалеку от хутора Алешкин Чернышковского района.

«В результате происшествия есть пострадавший», — заявили в пресс-службе.

Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам надзорное ведомство рассмотрит принятие мер реагирования.

Три дня назад, 10 июня, одномоторный самолет Ан-2 аварийно приземлился в районе станицы Калининская Краснодарского края.

В результате происшествия никто не пострадал. После посадки у советского биплана пострадали шасси и крыло, прокуратура взяла расследование причин инцидента под свой контроль.

До этого самодельный самолет упал в районе села Казанбаш в Татарстане.